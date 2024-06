Ernstfall während der EM: So wappnen sich die Kliniken im Leipziger Umland

Constanze Schwarz, Chefärztin des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin, und Dr. Alexander Reinshagen, Chefarzt der Klinik für Neurologie, am Sana Klinikum Borna. © Sana Kliniken Leipziger Land

Da vier der EM-Spiele in der Leipziger Red Bull Arena ausgetragen werden, müssen die Sana Kliniken mit den Notaufnahmen in Borna und Zwenkau für den Ernstfall gewappnet sein.

Das Personal wird in den kommenden Wochen also rund um die Uhr im Einsatz sein, so Bornaer Chefärztin Constanze Schwarz am Freitag.

Ein entsprechendes Sicherheitskonzept wurde im Verbund von Stadt, Landkreis und dem Traumanetzwerk Westsachsen erarbeitet und intern geübt.

Sollte es zu einer sogenannten Großschadenslage kommen, wird demnach eine bestimmte Anzahl der verletzten Personen in die Kliniken im Landkreis gebracht, um die städtischen Krankenhäuser zu entlasten.