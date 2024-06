Fanartikel zur EM 2024 am Auto: Darauf müsst Ihr achten!

Frankfurt am Main - Fanartikel zur Fußball-EM am Auto sind grundsätzlich erlaubt, solange sie sicher angebracht sind und nicht die Sicht der Verkehrsteilnehmer einschränken. Es gibt allerdings einiges zu beachten, wie der ADAC Hessen-Thüringen am heutigen Donnerstag in Frankfurt mit Blick auf den Beginn der EM mitteilte.