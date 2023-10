Fußball-EM 2024: So kommt Ihr an Tickets!

Deutschland - Schon in acht Monaten geht es los: Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht an! Am 14. Juni 2024 eröffnet die deutsche Nationalmannschaft das Turnier in München gegen einen noch unbekannten Gegner. Doch wie könnt Ihr live vor Ort mit dabei sein?

Der Vorverkauf startet am heutigen Dienstag, dem 3. Oktober. Bis zum 26. Oktober können sich Fußball-Fans in der ersten Bewerbungsphase des UEFA-Ticketportals für Tickets bewerben.

In den nachfolgenden Verkaufsphasen, bei denen die restlichen rund 1,5 Millionen Tickets verteilt werden, stehen die Partien, für die Tickets erworben werden können, dann also fest.

Die Auslosung der Gruppen und damit die Ansetzung der Spielpaarungen findet am 2. Dezember 2023 in Hamburg statt.

Deshalb sind alle Bestellungen von Tickets, die in der ersten Bewerbungsphase eingehen, sozusagen blind: Es steht noch nicht fest, welche Spielpaarungen an den jeweiligen Terminen ausgetragen werden.

Der Vorverkauf für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat begonnen. © Aleksandr Gusev/Zuma Press/dpa

Die Ticketpreise für die Europameisterschaft 2024 beginnen bei 30 Euro, die teuersten Finaltickets kosten 1000 Euro.

In der günstigsten Kategorie "Fans First", die Plätzen hinter den Toren entspricht, kosten die Tickets in der Gruppenphase 30 Euro, nur im Eröffnungsspiel müssen Fans mindestens 50 Euro hinlegen, um dabei sein zu können.

In den weiteren Kategorien kosten die Gruppenphasen-Karten dann 60, 150 und 200 Euro.

Während der K.-o.-Runde steigen die Preise dann an, im Finale am 14. Juli in Berlin kosten die günstigsten Tickets bereits 95 Euro.

Bei all diesen Preisen handelt es sich um Sitzplatz-Tickets, Stehplätze bietet die UEFA bei der EM 2024 nicht an.