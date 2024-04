Fußball-EM: Hier könnt Ihr Euch in Köln zum Rudelgucken treffen!

Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gibt es in Köln natürlich Public-Viewing-Möglichkeiten. Auch zwei offizielle Fanzonen sind geplant.

Von Patrick Richter

Köln - Es soll das größte Fußballsommerfest seit Jahren in Deutschland werden: Am 14. Juni startet die Europameisterschaft. Köln ist gemeinsam mit Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund einer der vier NRW-Spielorte. Wir sagen Euch, wo Ihr in der Domstadt - abgesehen vom Stadion und der eigenen Couch - die Neuauflage des "Sommermärchens" miterleben könnt.

Auch in Köln wird es wieder genug Möglichkeiten zum Public Viewing geben. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa In Köln selbst sind nämlich sogenannte "Fanzones" geplant. Also Orte, an denen Ihr zum Public Viewing und Party machen gleichzeitig zusammenkommen könnt. Zwei davon hat die Stadt Köln schon bestätigt: Am Tanzbrunnen auf der "Schäl Sick" in Deutz wird es das "Euro 2024 Festival" geben. Insgesamt 12.500 Fans sollen hineinpassen und neben dem einfachen "Rudelgucken" noch einiges mehr erleben können. Live-Musik wird es dann nämlich ebenso geben wie ein eigenes Bühnenprogramm. Fußball-Europameisterschaft 2024 An diesem Tag beziehen die England-Kicker um Bayern-Stürmer Kane ihr EM-Quartier in Thüringen! Außerdem ist eine Fanzone am Heumarkt geplant. Dort können dann nochmal 7500 Fans feiern. Mit dabei sind auch hier "Mitmachangebote" rund ums Thema Fußball. Hier könnt Ihr bei kühlem Kölsch also auch Eure Skills am Ball unter Beweis stellen. Für beste Sicht aufs Geschehen auf dem Rasen ist natürlich auch gesorgt: Auf jeweils drei 36 Quadratmeter großen Bildschirmflächen werden alle Spiele der EM gezeigt.

Der Kölner Tanzbrunnen wird zur EM zum Fanfest: 12.500 Fußballbegeisterte sollen auf dem Gelände die Spiele verfolgen können. © koelncongress GmbH

Fußball-Europameisterschaft: Spiele auch in Kneipen zu sehen