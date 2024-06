Kein EM-reifer Rasen in Stuttgart: Gute Nachrichten für die Schweizer Fußballer

Der neue Rasen soll am Dienstag und Mittwoch verlegt werden, teilte die Stadt Stuttgart in einer gemeinsamen Presseerklärung mit den Schweizern mit.

Schon in der ersten Einheit nach der Ankunft in Deutschland hatten die Schweizer über die Platzverhältnisse geklagt. An mehreren Stellen sollen Graswurzeln abgestorben sein, hieß es. Die Aufarbeitung dauere jedoch noch an. Wer die Kosten tragen muss, sei ebenfalls noch nicht geklärt.