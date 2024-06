Trainer, Stars und Musiker: So will der MDR in der Leipziger FanZone für Fußball-Stimmung sorgen

In der FanZone sollen bis zu 15.000 Menschen Platz finden. © Stadt Leipzig 2024

Erstmals zum Eröffnungsspiel am morgigen Freitag werden sich bis zu 15.000 Menschen zum Public Viewing in der FanZone zusammenfinden, um gemeinsam das DFB-Team anzufeuern.

Um auch vor, zwischen und nach der Partie die Stimmung vor Ort hochzuhalten, wird der MDR als Medienpartner ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.

So werden auf der MDR-Bühne Spezialsendungen von "Sport im Osten" mit RB-Repräsentant Perry Bräutigam (14. Juni, ab 18.05 Uhr) und der ehemaligen Nationalmannschaftsspielerin Anja Mittag (19. Juni, ab 20 Uhr) gedreht. Auch Chemie Leipzig-Trainer Mirko Jagatic (22. Juni, ab 17 Uhr) wird den Moderatoren Rede und Antwort stehen.

Im Rahmen des "Sport im Osten"-Tags am 17. Juni werden zudem noch viele weitere sportliche Gäste in Leipzig zu sehen sein, am 19. Juni dann einige aus dem Fernsehen bekannte Moderatorinnen und Moderatoren.