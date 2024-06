Mann schießt auf Autokorso mit Rumänien-Fans: Ein Verletzter!

Tuttlingen - Ein Unbekannter hat in Tuttlingen auf einen Autokorso geschossen und dabei einen Mazda-Fahrer (32) am Arm verletzt.

Die Polizei konnte den Täter bislang nicht fassen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 32 Jahre alte Rumänien-Fan hatte nach dem Spiel seines Teams gegen die Slowakei am Mittwochabend das Autofenster geöffnet, als er plötzlich einen Schmerz am linken Oberarm gespürt habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.



Der Mann habe eine kleine blutende Wunde am Arm entdeckt und eine Luftdruckprojektil - ein sogenanntes Diabolo-Projektil - im Auto gefunden.

Dabei handelt es sich um eine variantenreiche, in etwa kelchförmige Munition, meist aus Metall.