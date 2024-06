Nur noch zehn Tage bis zur EM: Innenministerin Faeser gibt Sicherheits-Update

Berlin - Nur noch zehn Tage, dann ist Europa wieder zu Gast bei Freunden! Wenn ab dem 14. Juni der Ball rollt, wird die Aufmerksamkeit aber nicht nur den Spielern auf dem Feld gelten, sondern auch der Sicherheitslage im Land. Am Dienstag gab Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) dazu in Berlin ein Update zur EM .

Innenminister unter sich: Herbert Reul (71, CDU) und Nancy Faeser (53, SPD). © dpa/Kay Nietfeld

Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen für das Turnier! Auf Krücken kam Faeser am Dienstag in Begleitung von NRW-Innenministerkollege Herbert Reul (71, CDU) in die Bundespressekonferenz.

Dort äußerte sie sich noch einmal kurz zur Messeattacke von Mannheim, bevor sie ihren Blick auf die anstehende EM richtete. Sie hoffe auf ein "friedliches Fußballfest", zu dem 2,7 Millionen Menschen in den Stadien und bis zu 12 Millionen in den Fanzonen erwartet werden.

Mit Blick auf eine "angespannte Sicherheitslage" betonte Faeser, dass die Behörden professionell arbeiten und sich schon seit Jahren auf das Großereignis vorbereiten würden. "Wir sind bereit für unser Heimspiel für Europa!"

Natürlich sei das Turnier "ein großer Kraftakt, aber wir bauen dabei auf unsere Erfahrungen von anderen Großeinsätzen." Konkrete Gefährdungshinweise würden aktuell nicht vorliegen. 100 Prozent Sicherheit könne es aber nicht geben.