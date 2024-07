Royaler Besuch: Prinz William kommt zum EM-Finale nach Berlin

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge soll auch Premierminister Keir Starmer zum Spiel am Sonntag (21 Uhr/ARD und MagentaTV) nach Deutschland reisen.

William - der älteste Sohn von König Charles III. - hatte sich in Frankfurt bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark angeschaut. Er war auch zum Viertelfinale zwischen England und der Schweiz in Düsseldorf angereist.

Er werde am Sonntag das Spiel zwischen England und Spanien im Olympiastadion besuchen, teilte der Kensington-Palast in London mit. Der britische Thronfolger ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association).

Am Mittwoch hatten sie England viel Glück auf der Plattform X gewünscht und ein Video veröffentlicht, in dem eine Kapelle die Fußballhymne "Three Lions (Football's Coming Home)" spielte.