Schweinsteiger mit frechem Spruch über CR7-Freundin: "Wo schaust du denn hin?"

Leipzig - Vor dem EM-Spiel zwischen Portugal und Tschechien am gestrigen Dienstag ging ein Video viral, das den Sohn von Cristiano Ronaldo (39) in einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft zeigte. Den Clip spielte auch die ARD vor seiner Übertragung der Partie ab - doch Experte Bastian Schweinsteiger (39) hatte offenbar den Fokus auf etwas anderem!

Bastian Schweinsteiger (39) hatte mit einem frechen Spruch die Lacher im Netz auf seiner Seite. © Hendrik Schmidt/dpa

In dem Video, das Ronaldos Lebensgefährtin Georgina Rodriguez (30) auf Instagram hochlud, gratulierte das knapp bekleidete Model Cristiano Ronaldo Jr. zum 14. Geburtstag - den dieser im pinken DFB-Dress feierte.

Genau darauf wollte Moderatorin Esther Sedlaczek (38) demzufolge auch hinaus, als sie den Clip mit den Worten "Was sagt uns das jetzt?" in Richtung Schweinsteiger kommentierte - doch dieser blieb mit seinen Augen offenbar an etwas anderem hängen.

"Da ist aber was los bei denen, guck mal einer an!", antwortete Schweinsteiger - und fügte ein freches "Wo schaust du hin?" hinzu!



"Och, Basti, auf das Trikot der deutschen Nationalmannschaft", stöhnte Sedlaczek, und der Ex-Nationalspieler betonte schnell: "Ja, ich auch!"