Stadt Köln macht englischen EM-Fans Angebot, doch die lehnen einfach ab

Köln - Am heutigen Dienstag entscheidet sich, wer Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft im EM-Achtelfinale wird. Ein möglicher Kandidat: England. Für das Spiel gegen Slowenien in Köln hat die Stadt den Fan-Verbänden von der Insel ein Angebot gemacht, dass nun aber prompt abgelehnt wurde.

Das Spiel selbst steigt dann um 21 Uhr. In Köln selbst dürfte es auch generell vor der Partie nicht ganz so voll werden wie bei der Partie Schottland gegen die Schweiz. Viele englische Fans hatten sich als "Home-Base" für die EM Düsseldorf ausgesucht.

Knapp drei Stunden vor Anpfiff, also gegen 18 Uhr, wollen sich die Slowenen von der Kitschburger Straße in Lindenthal aus auf den Weg Richtung Stadion machen.

Auf zumindest eine kleine Straßenparty können die Kölner EM-Fans sich aber am Dienstag trotzdem freuen, denn: Die Slowenen wollen einen Fan-Marsch machen! Allerdings dürfte der in Sachen Größe dem der Schotten ein wenig hinterherhinken.

Das liegt wohl auch daran, dass es sich von dort leichter nach Gelsenkirchen (dort fand Spiel 1 der Engländer gegen Serbien statt) als auch nach Köln reisen lässt.

Am Abend dürften die meisten englischen Fans ohne Ticket fürs Stadion dann trotzdem in Köln sein und sich auf den EM-Public-Viewing-Flächen am Heumarkt und am Tanzbrunnen einfinden.

Auch die Zusatzfläche am Konrad-Adenauer-Ufer ist geöffnet, um den erwartet großen Zulauf gut aufteilen zu können.