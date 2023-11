Trotz frühzeitiger Quali: Will EM-Teilnehmer noch vor Auslosung Trainer feuern?

Schweiz - Eigentlich war die Schweiz unter Trainer Murat Yakin (49) souverän in die EM-Qualifikation gestartet: In den ersten sechs Spielen sicherte sich die Nati 14 von 18 möglichen Punkten, belegte Platz eins in Gruppe I. Doch vier sieglose Spiele später hängt die Zukunft des Chefcoachs am seidenen Faden!