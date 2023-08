Übertragung der Heim-EM: Mehr Spiele im Free-TV!

34 Partien laufen in der ARD und im ZDF, die öffentlich-rechtlichen Sender hatten zwar den Kampf um die Rechte zunächst verloren, sich dann jedoch Sublizenzen für zahlreiche EM-Partien gesichert.

Auf einer Pressekonferenz im Kölner Rheinenergie-Stadion gaben Telekom und RTL bekannt, dass sie im Zuge der Europameisterschaft in Deutschland umfassend zusammenarbeiten werden.

Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bei MagentaTV werden fünf EM-Partien exklusiv gezeigt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Über die Übertragung der Spiele hinaus wollen die Telekom und RTL bei der EM zusammenarbeiten: Am RTL-Standort in Köln sollen ein TV-Studio sowie ein Großteil der Produktionsinfrastruktur gemeinsam betrieben werden.

Doch bei der Zusammenarbeit mit RTL ist für den Mobilfunkanbieter noch nicht Schluss. "Wir wollen dazu beitragen, dass die Europameisterschaft in Deutschland für alle ein unvergessliches Ereignis wird", erklärte Michael Hagspihl (61), Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom.

So will der Mobilfunkanbieter seine Expertise nutzen, um die EM-Stadien sowie Fanzonen und Mannschaftsquartiere zu vernetzen und umfangreiche IT-Netzwerke in den Stadien aufzubauen, durch die eine reibungslose TV-Übertragung sichergestellt werden soll.

Die Netzwerke sollen auch über die Europameisterschaft hinaus bestehen bleiben - vielleicht gehören damit verpatzte Übertragungen wie der diesjährige Auftakt der 2. Bundesliga demnächst der Vergangenheit an.

Schließlich wird die Telekom als Sponsor der Europameisterschaft auftreten und somit eine zentrale Rolle in mehreren Kernbereichen der EM-Übertragung einnehmen.