Urin, Suff und Randale: England-Fans hauen in Berlin schon vor EM-Finale auf den Putz

Am heutigen Sonntagabend treffen Spanien und England im Berliner Olympiastadion zum EM-Finale aufeinander. © Christoph Soeder/dpa

Unter anderem wurde am Samstagabend auf einer großen Kreuzung an der Friedrichstraße kräftig gefeiert, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Die Fans besuchten dort die zahlreichen Gaststätten und feierten auch auf den Straßen.

Auf Videos war auch eine Gruppe an behelmten Polizisten zu sehen. Genaueres zum Einsatz teilte die Polizei zunächst nicht mit. Nach Angaben der "BZ" feierten englische Fans auch an zahlreichen weiteren Orten in der Stadt, etwa am Alexanderplatz.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft trifft im EM-Finale ab 21 Uhr auf Spanien.