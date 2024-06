Vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel: Italienische Mannschaft in Leipzig begrüßt

Leipzig - Die italienische Nationalmannschaft ist am Sonntagabend in Leipzig angekommen.

Am Sonntagabend kam das italienische Team in Leipzig an. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ihrer Ankunft am Flughafen in Schkeuditz machten sich "Gli Azzurri" mit dem Bus auf den Weg zum Mannschaftshotel in die Leipziger Innenstadt.

Vor dem Hyperion Hotel am Hauptbahnhof warteten am Abend bereits Dutzende Fans auf die Spieler um Kapitän Gianluigi Donnarumma (25).

Die Italiener werden am Montagabend um 21 Uhr in Leipzig ihr letztes EM-Gruppenspiel gegen Kroatien bestreiten.