23.06.2024 19:20 Vor EM-Partie Schweiz-Deutschland: Frankfurter Fanzone voll

Schon mehrere Stunden vor dem EM-Gruppenspiel Schweiz-Deutschland am Sonntagabend feiern Fans beider Mannschaften friedlich in der City von Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main - Tausende Fußball-Fans haben schon mehrere Stunden vor dem letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz in der Frankfurter Innenstadt mit dem Feiern begonnen. Inzwischen ist die Frankfurter EM-Fanzone voll! Fans der deutschen Nationalmannschaft freuen sich in Frankfurt am Main auf den Beginn des Spiels. © Boris Roessler/dpa Zwei Stunden vor dem Anpfiff des Spiels ist die Fanzone am Frankfurter Mainufer ausgelastet gewesen. Die Stadt rief gegen 19 Uhr am Sonntag dazu auf, nicht mehr anzureisen. Man rechne mit mehr als 36.000 Fans, die in der Zone das Spiel ansehen wollten. Es beginnt um 21 Uhr im Frankfurter Stadion. Schon einige Stunden zuvor feierten Tausende Fußball-Fans in der City der Mainmetropole. Die Farben Schwarz-Rot-Gold überwogen dabei, doch auch zahlreiche Schweizer Fans waren unterwegs. Einige trugen mit stilisierten Käsestücken geschmückte Kappen zu ihren roten Trikots. "Die Lage ist sehr ruhig", sagte ein Polizeisprecher. Fans der deutschen Nationalmannschaft erwarten knappen Sieg Die Stimmung sei gut, sagt ein Schweizer Fan, der zusammen mit Freunden am Nachmittag auf dem Römerberg feiert. Sie deuten auf ihre Schweizer Fahnen "mit dem weißen Plus in der Mitte" - dies sei ein positives Zeichen, sagt einer der Männer mit einem Augenzwinkern. Zwei Fans im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus der Nähe von Köln sind nach eigenen Worten ebenfalls bester Stimmung und optimistisch für den Ausgang des Spiels am Abend. Sie rechnen mit einem knappen Sieg Deutschlands oder einem Unentschieden, sagen sie. Erstmeldung von 16.34 Uhr, aktualisiert um 19.20 Uhr.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa