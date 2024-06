Zum Start der Fußball-EM: Darum darf Jochen Breyer nur einmal ins Stadion

Berlin - Am heutigen Freitagabend ist es endlich so weit: Mit dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland (21 Uhr) startet die Europameisterschaft in Deutschland. Einer, der das Turnier medial begleiten wird, ist Jochen Breyer (41). Beim Eröffnungsspiel wird er noch live vor Ort sein. Danach kehrt der Sportjournalist an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Für Jochen Breyer (41) fühlt sich das Stadion wie ein zweites Wohnzimmer an. © imago/Sven Simon

Mit seiner Kollegin Katrin Müller-Hohenstein (58) wird Breyer die weiteren EM-Spiele aus einer Arena im Berliner Zollernhof präsentieren. Aus dem ZDF-Hauptstadtstudio wird auch das "Morgenmagazin" gesendet, wo er von 2011 bis 2020 Moderator war.



Hätte er sich lieber gewünscht, während der EM herumzureisen? "Ja. Natürlich ist man nicht nur Moderator, sondern auch Fan. Und als Fan wäre ich lieber im Stadion und würde die Atmosphäre mitbekommen", gesteht der 41-Jährige im TAG24-Interview.

"Aber unser Konzept finde ich dennoch gut und richtig, dass wir mit unseren beiden Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer und jetzt auch mit Laura Freigang und Fritzy Kromp in einem Studio, einer Arena mit Publikum im Herzen der Hauptstadt sind."

Denn der Zollernhof befindet sich an Berlins Prachtstraße Unter den Linden. "So sind wir nah an der Fanmeile, wo das Herz dieses Turniers pocht."

Es fällt ihm daher nicht ganz so schwer, auf das Erlebnis am Spielfeldrand zu verzichten. "Zumal wir beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft im Stadion sein werden. So passt die Mischung also perfekt."