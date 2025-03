FIFA kündigt "historische" WM-Premiere an: Das dürfte vielen Fans sauer aufstoßen

FIFA-Präsident Gianni Infantino (54) hält eine Halbzeitshow während des Finalspiels der WM 2026 für einen "historischen Moment". (Archivbild) © Tom Weller/dpa

In etwas mehr als einem Jahr fällt der Startschuss für die WM in den Austragungsländern Kanada, Mexiko und den USA. Zum Finale, das am 19. Juli 2026 in New York stattfindet, ist dabei eine imposante Halbzeitshow geplant.

Die erste Halbzeitshow bei einer Fußball-WM kündigte Infantino am Mittwoch nach einem gemeinsamen Treffen mit Sponsoren und Medienpartnern in Dallas an: "Dies wird ein historischer Moment für die FIFA-Weltmeisterschaft und eine Show, die zum größten Sportereignis der Welt passt."

Aufwendig inszenierte Bühnenshows mit namhaften Superstars sind beim US-Nationalsport American Football, etwa beim jährlichen Super Bowl in der NFL, bereits gang und gäbe. In Deutschland und Europa werden Gesangseinlagen in der Halbzeitpause dagegen häufig von einem Pfeifkonzert auf den Rängen begleitet.

Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei der Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer (40) in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals 2017, als ihr Geträller im Zuge der gnadenlosen Pfiffe der Fans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt untergegangen war.