Irre Schweinsteiger-Szenen vor WM-Viertelfinale! Erst verpasster TV-Einsatz, dann Sedlaczek-Abfuhr

Boston (USA) - Irre Szenen in der deutschen TV-Übertragung rund um das WM-Spiel zwischen Frankreich und Marokko! Eigentlich sollten in der ARD wie üblich Esther Sedlaczek (40) und Bastian Schweinsteiger (41) auf die Partie einstimmen - doch als der Vorbericht losging, bot sich den Zuschauern ein ungewohntes Bild.

Zusammen mit Esther Sedlaczek (40) sollte Bastian Schweinsteiger (41) den Vorbericht des ersten WM-Viertelfinales gestalten. Doch der Experte steckte im Stau fest. © Federico Gambarini/dpa

Statt Schweinsteiger stand nämlich Kommentator Philipp Sohmer (51) neben der Moderatorin, vom Weltmeister von 2014 keine Spur. Die Erklärung folgte prompt: Der Verkehr hatte dem 41-Jährigen einen Strich durch die Rechnung gemacht!

So wurde ein Video von Schweinsteiger im Auto sitzend eingeblendet, in dem er davon berichtete, wie er seit zwei Stunden im "Voll-, Voll-, Vollstau" stecke, so etwas habe er noch nicht erlebt.

Die Lösung war schnell gefunden: Fast sieben Jahre nach seinem Karriereende strebte der ehemalige deutsche Kapitän noch einmal Höchstleistungen an und joggte bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schließlich in Richtung des Boston-Stadions, auch davon lieferte die ARD ihren Zuschauern ein Video.

"Das sind doch die Geschichten, über die man in zehn Jahren noch spricht. Wisst ihr noch damals, als Basti ...", nahm Sedlaczek die Situation aber mit Humor.

Außer Atem und mit hochrotem Kopf kam Schweinsteiger schließlich bei seiner Kollegin auf der Pressetribüne an - und holte sich prompt eine Abfuhr ab, als er sie drücken wollte.