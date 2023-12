Alisha Lehmann überrascht ihre Fans in ihrem Jahresrückblick 2023 mit viel nackter Haut

London (Vereinigtes Königreich) - Keine Fußballerin polarisiert so sehr wie Alisha Lehmann (24). Die Schweizerin gilt als "World's Sexiest Footballer", wobei sie stets betont, dass sie mit ihren Leistungen auf dem Platz Schlagzeilen machen will. Jetzt aber veröffentlicht der Aston-Villa-Star auf Instagram sein Jahr 2023 in Bildern und lässt seinen Fans dadurch den Atem stocken.

Diese zwei Bilder sind zwei der Jahreshighlights von Alisha Lehmann (24). © Screenshot/Instagram/ alishalehmann7 (2)

Alisha Lehmann ließ Montagnacht ihre 16,3 Millionen Follower an ihren Gedanken teilhaben. Die 24-Jährige ließ ihr Jahr 2023 Revue passieren, das aus Höhen und Tiefen bestanden habe. "Ich bin gewachsen und habe als Mensch viel gelernt", teilte sie ihren Fans mit.



Das absolute Highlight sei die WM mit der Schweiz in Australien und Neuseeland gewesen, auch wenn die Eidgenossinnen bereits im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien mit 1:5 untergingen.

Weiter freute sie sich, viele Spiele mit ihrem englischen Klub Aston Villa gewonnen zu haben, und bedankt sich bei ihren Freunden, Teamkollegen, Fans und ihrer ganzen Familie für die Unterstützung.

Aber die meisten Fans interessierten sich wohl weniger für die reflektierten Worte des Fußballstars, sondern für die außergewöhnlichen Einblicke.

Denn in der zehnteiligen Bilderserie präsentiert sich der Star von hinten im knappen Bikini am Strand, was so einige männliche Fans in den sozialen Medien zu erfreuen schien. Warum das zu ihren Highlights zählt, verriet Alisha allerdings nicht.