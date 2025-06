Erst unter die Haube, dann zum EM-Sieg? DFB-Star feiert Traumhochzeit

Seit über neun Jahren sind Lukas (29) und Sara Däbritz (30) bereits liiert - jetzt traten sie vor den Altar. © Screenshot/Instagram/sara.daebritz13

Das enthüllte die 108-fache DFB-Kickerin selbst mit wunderschönen Fotos des Hochzeitspaares auf ihrem Instagram-Profil.

Dort sieht man die Mittelfeldspielerin ganz in Weiß mit opulenter Schleppe und einem rückenfreien Kleid, während ihr Gatte einen Anzug in Grau- und Beigetönen mit Fliege trägt.

"Ein Leben lang, Hand in Hand, S & L", schrieb die 30-Jährige zu dem Post. "An alle, die uns geholfen haben, diese besonderen Momente zu schaffen - Dankeschön. Wir haben die Liebe in jedem Detail gespürt."

Wie die Bild berichtet, soll die Trauung bereits im Mai stattgefunden haben, nun folgte aber noch die Feier im Kreis der Liebsten. Dazu wählte das Ehepaar Däbritz mit einem alten Bauernhaus in der italienischen Toskana - dem Agriturismo Belagaggio - eine äußerst malerische Kulisse.

Von den aktuellen und ehemaligen Teamkolleginnen hagelte es natürlich gleich reichlich Glückwünsche, unter anderem gratulierten Alex Popp (34), Giulia Gwinn (25), Jule Brand (22) sowie Melanie Leupolz (31) in den Kommentaren.

Am kommenden Donnerstag treffen sich Däbritz und Co. dann in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die am 2. Juli startet. Zwei Tage später steht für Deutschland das erste Spiel gegen Polen auf dem Programm.