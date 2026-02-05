Besondere Premiere: Frauen-Nationalelf spielt erstmals in Köln

Köln - Kaum zu glauben: Obwohl das Kölner RheinEnergie-Stadion schon seit 2010 der offizielle Austragungsort des DFB-Pokalfinales der Frauen ist, stand die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch nie in der Domstadt auf dem Rasen. Das soll sich nun ändern.

Im Juni werden die von Christian Wück (52) trainierten DFB-Frauen erstmals in Köln auflaufen. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie der Deutsche Fußball Bund (DFB) nämlich am Mittwoch mitteilte, wird die von Christian Wück (52) trainierte Nationalelf ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am 5. Juni in Köln-Müngersdorf austragen.

Zuvor stehen schon Qualispiele gegen Schweden (3. März) im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion sowie gegen Österreich (14. April) in Nürnberg an.

Während Tickets für das Spiel in der Elbmetropole bereits jetzt verfügbar sind, müssen sich die Fans für die Partien in Nürnberg und Köln noch etwas gedulden. Wann der Vorverkauf starten wird, will der DFB noch bekannt geben.