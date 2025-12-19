Mehr Skandinavien: FC Bayern verlängert mit Harder und Eriksson

München - Die Fußball-Frauen des FC Bayern München können auch in Zukunft auf zwei wichtige und international erfahrene Spielerinnen setzen.

Pernille Harder (33, l.) und Magdalena Eriksson (32) werden noch bis Mitte 2028 beim FC Bayern auflaufen. © Lukas Barth/dpa

Der deutsche Meister hat die Verträge mit Offensivspielerin Pernille Harder (33) aus Dänemark und Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (32) aus Schweden jeweils bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Beide waren 2023 nach München gewechselt und gelten seitdem als feste Größen im Münchner Bundesligateam.

Frauenfußball-Chefin Bianca Rech (44) sprach in der Vereinsmitteilung von "einem Ausrufezeichen für den FC Bayern".

Beide Spielerinnen verfolgen noch wichtige Ziele in der bayerischen Landeshauptstadt.