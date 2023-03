DFB-Schock: Dzsenifer Marozsán tritt nach 111 Spielen aus Nationalelf zurück!

Lyon - Deutschlands Fußballerin des Jahres 2017, 2018 und 2019 wird nicht mehr für den DFB auflaufen: Am Montag erklärte Dzsenifer Marozsán (30) ihren Rücktritt aus der Frauen- Nationalelf .

Mehr als ein Jahrzehnt lang war sie Deutschlands Nummer zehn: Dzsenifer Marozsán (30) kommt auf 33 Länderspiel-Tore. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Sie war über Jahre das Gesicht des deutschen Frauenfußballs. Doch zuletzt wurde es ruhiger um Dzsenifer Marozsán und das hatte einen Grund: Im April vergangenen Jahres zog sich die Spielerin von Olympique Lyon einen Kreuzbandriss zu.

Die bittere Diagnose lautete mindestens ein halbes Jahr Pause und sie konnte nicht an der Europameisterschaft in England teilnehmen. Und es wird auch keine Endrunde für die langjährige Anführerin der DFB-Frauen dazukommen - am Montag erklärte sie auf der Homepage des DFB ihren Rücktritt.

"Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören. Die verpasste EM in England war eines von vielen Zeichen."

Für die DFB-Frauen ist der Rücktritt ein harter Schlag, noch vor wenigen Wochen hatte man fest mit einer zeitnahen Rückkehr Marozsáns gerechnet.