Vor der WM in Australien: DFB-Frauen haben große Ambitionen

Frankfurt/Main - Nach dem euphorischen EM-Jahr geht es für die deutschen Fußballerinnen jetzt endgültig nur noch um die Weltmeisterschaft in diesem Sommer. Die DFB-Frauen starten an diesem Dienstag ins Trainingslager nach Marbella, eine Woche darauf steht in Duisburg (21. Februar, 18.15 Uhr/ZDF) das Test-Länderspiel gegen Schweden an.

"Das ganze Team freut sich jetzt auf diese Maßnahme. Es ist für uns ein toller Start in das Jahr 2023", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wir freuen uns, dass wir die Spielerinnen wieder sehen, dass es endlich losgeht." Beim Media Day am Montag in Frankfurt gab es erst mal frische Fotos von Alexandra Popp und Co.

Ein Team, ein Siegeswille: Die DFB-Frauen blicken hoffnungsfroh ins neue WM-Jahr. © Robert Michael/dpa

Der Plan bis zur WM steht. Dort trifft das deutsche Team in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea und wird auch im weiteren Turnierverlauf nur in Australien spielen.

Zum Vorbereitungsauftakt in Marbella ist zunächst ein Trainingsmatch hinter verschlossenen Türen gegen Irland geplant. Dann geht's im Heimspiel gegen das schwedische Weltklasseteam, an dem die DFB-Frauen bei der WM 2019 in Frankreich im Viertelfinale gescheitert waren - was Voss-Tecklenburg natürlich "lieber verdrängt".

Im April steht ein weiteres Trainingslager mit zwei Spielen an - eines davon wahrscheinlich gegen Brasilien. Der Südamerika-Meister spielt bei der Premiere von "Women's Finalissima" am 6. April in Wembley ohnehin gegen Europameister England. Vor dem WM-Turnier stehen dann wie schon im vergangenen Jahr im Juni und Juli zwei Trainingslager in Herzogenaurach mit jeweils einem Spiel an.

"Wenn wir in den kommenden Wochen und Monaten gute und richtige Schritte gehen können in der Entwicklung, dann sehe ich uns doch recht weit oben mit dabei", sagt Kapitänin und Torjägerin Popp.