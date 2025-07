Alarm im Darm: Durchfall zwingt EM-Spielerin in die Knie

Thun (Schweiz) - Das wäre beinahe in die Hose gegangen, und das im wahrsten Sinne. Gesundheitliche Beschwerden haben die isländische Fußball-Nationalspielerin Glódís Viggósdóttir (30) zum EM-Auftaktspiel in die Knie gezwungen. Zweimal ging die Kapitänin zu Boden, musste gar vorzeitig den Platz verlassen.

Alles in Kürze

Seit Tagen hat Viggósdóttir, die seit 2021 beim FC Bayern München unter Vertrag steht, mit Bauchschmerzen zu kämpfen, konnte wegen der Beschwerden nicht an der Trainingseinheit am Mittwochmorgen teilnehmen.

Zurückzuführen sei die Erkrankung nach Angaben mehrerer Medien auf ein Magengeschwür, das sie sich inmitten der Vorbereitungen auf das bevorstehende EM-Turnier in der Schweiz eingefangen habe.

Die Auswechslung der 30-Jährigen am Mittwochabend bei der 0:1-Pleite ihrer Mannschaft gegen Finnland warf Fragen auf. Die Antwort lieferte sie nach Abpfiff der Partie in Form eines Interviews gleich selbst.

"Hoffentlich geht das einfach vorbei", gibt sich die Diarrhö-geplagte Spielerin kämpferisch und richtet ihren Fokus trotz Auftaktpleite weiter nach vorne. Gegen Gastgeber Schweiz soll dann der erste Turnier-Sieg her, der im Duell mit den Skandinavierinnen ausblieb.

"Wir hätten das Spiel fast gewonnen, aber dann passierte etwas, das schwer zu kontrollieren war. Die Mädchen haben in der zweiten Halbzeit einen tollen Job gemacht. Wir haben uns gesteigert, Druck gemacht und Chancen kreiert. Ich bin extrem stolz darauf, wie wir diese zweite Halbzeit gespielt haben", so Viggósdóttir.

Das zweite Spiel in der Gruppe A gegen die Damen aus der Alpenrepublik steht am kommenden Sonntag (21 Uhr) an, vier Tage später geht es dann im letzten Gruppenspiel gegen Island.