Liebes-Duell bei der Frauen-EM? DFB-Stürmerin schwebt auf Wolke sieben

Schweiz - Treffer ins Herz! Bei der anstehenden Frauen-EM 2025 will DFB-Torjägerin Lea Schüller (27) mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem Titel greifen, neben dem Platz hat sie ihr Glück aber offenbar bereits gefunden. In der Schweiz könnte es nun sogar zum großen Liebes-Duell kommen.

Tatsächlich könnte bei der Europameisterschaft ab dem 2. Juli nun allerdings der Haussegen in Gefahr sein. Die Stürmerin von Lazio Rom geht seit 2014 ebenfalls für ihr Land auf Torejagd und wurde von Italiens Nationaltrainer Andrea Soncin (46) auch für das Turnier in der Schweiz in den Kader berufen.

Martina Piemonte (27) spielte schon für den FC Everton, die AC Mailand und Real Betis. © Foto von OLI SCARFF / AFP

Dort können die "Azzurre" aber frühestens im Halbfinale auf die DFB-Damen treffen. Italien startet in Gruppe B und hat im Viertelfinale Teams aus der Gruppe A vor der Brust, Deutschland wurde in Gruppe C gelost, trifft also im Falle des Weiterkommens auf eine Mannschaft aus Gruppe D.

Für Schüller ist der Gedanke an ein großes Sportevent mit der Herzdame derweil nichts Neues. Zuvor war die 27-Jährige rund fünf Jahre mit der österreichischen Seglerin Lara Vadlau (31) zusammen.

Beide lösten im März 2024 das Olympia-Ticket und freuten sich gemeinsam, trennten sich dann aber noch kurz vor den Spielen in Paris.