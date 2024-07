Fußball-Star mit 13 Jahren! Wunderkind erhält Profivertrag

New York (USA) - Ein Neuzugang für die Geschichtsbücher! Sie gilt als eines der größten Versprechen im Frauenfußball . Nun hat McKenna "Mak" Whitham den Sprung in den Profibereich geschafft - und das mit gerade einmal 13 Jahren!

McKenna "Mak" Whitham (14) hat beim US-amerikanischen Top-Klub NJ/NY Gotham FC einen Profivertrag unterzeichnet. © Screenshot/Instagram/makwhitham

Die Teenagerin wird künftig für den US-amerikanischen Top-Klub NJ/NY Gotham FC auflaufen.

Wie der Verein am gestrigen Freitag bekannt gab, unterschrieb die Stürmerin einen Vierjahresvertrag bis 2028.

Damit ist Whitham, die am heutigen Samstag ihren 14. Geburtstag feiert, nun die jüngste Fußballerin in der Geschichte in der National Women’s Soccer League (NWSL).

Darüber hinaus unterzeichnete das Ausnahmetalent eine zusätzliche Vereinbarung, die Pflichtspiele auf Vereinsebene während Länderspielpausen ermöglicht - und öffnet damit die Tore für ein vorgezogenes Profidebüt. Denn obwohl der Vertrag erst am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, hat Cheftrainer Juan Carlos Amorós (40) sie bereits als Ersatzspielerin benannt, da sechs Spielerinnen bei den Olympischen Spielen in Paris für die US-Girls auf Medaillen-Jagd gehen.

Somit könnte Whitham bereits an diesem Wochenende ihr Debüt als Profispielerin feiern.