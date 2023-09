Kuss-Skandal bei Frauen-WM: Fußball-Boss Rubiales gibt all seine Ämter auf

Spanien - Der durch den Kuss-Skandal unter Beschuss geratene spanische Präsident des Fußballverbandes Luis Rubiales (46) ist von all seinen Ämtern zurückgetreten. Wie der Verband am Montag bestätigte, reichte er seinen Rücktritt als Präsident des spanischen Verbandes ein und gab auch seine Vizepräsidentschaft in der Europäischen Fußball-Union auf.