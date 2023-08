Kuss-Skandal immer verrückter: Spanischer Verband sagt, die Kapitänin lügt!

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (46) hatte nach dem WM-Finale Jennifer Hermoso (33) einfach auf den Mund geküsst, verweigert nun seinen Rücktritt. © Bildmontage: IMAGO / Sports Press Photo, Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Der Verband (RFEF) veröffentlichte in der Nacht zu Samstag eine Stellungnahme inklusive vier Fotos, die beweisen sollen, dass Hermoso dem Kuss auf den Mund bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney am vergangenen Sonntag zugestimmt habe.

Die Bilder zeigen lediglich, dass die Spielerin Rubiales hochhebt und umarmt. RFEF behauptet, diese Aufnahmen würden beweisen, dass der Kuss einvernehmlich gewesen sei. Die exakte Szene, in der der Präsident jedoch den Kopf der Kapitänin in beide Hände nimmt, ihr Gesicht zu sich zieht und sie auf den Mund küsst, ist auf keinem der Bilder zu sehen.

Nach dem Finale gab es Videoaufnahmen des Augenblicks, die ein anderes Bild zeichnen als die Aufnahmen, die der Verband jetzt ins Feld führt, um die 33-Jährige der Lüge zu bezichtigen.

"Der RFEF kündigt an, alle geeigneten rechtlichen Schritte einzuleiten, um die Ehre des RFEF-Präsidenten zu verteidigen, der klar und einfach erklärt hat, wie es zu den Ereignissen gekommen ist, die Ursache für den Konflikt und den Spott breiter Teile der Gesellschaft gegen den Präsidenten sind", schrieb der Verband.