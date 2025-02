Seit 13 Jahren ein Paar - und sogar Eltern! Trainerinnen-Duo lässt Liebes-Bombe platzen

Sind seit 13 Jahren ein Paar: Sonia Bompastor (44, l.) und Camille Abily (40). © IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Denn in ihrer am gestrigen Mittwoch erschienenen Autobiografie ließ die 44-Jährige nicht nur ihre glorreiche Karriere Revue passieren, sondern gewährte auch intime Einblicke in das Liebesleben. Sie verriet, dass sie eine langjährige Beziehung mit Ex-Teamkollegin und ihrer jetzigen Assistenztrainerin Camille Abily (40) führt.

"Über mein Leben mit Camille zu sprechen, über unsere Beziehung nach - wie ich es nenne - 13 Jahren Lüge, ist immer noch ein Thema, für das wir noch nicht bereit sind", gestand Bompastor im Gespräch mit der Sport-Tageszeitung L’Équipe.

Das Leben in Großbritanniens Millionenmetropole London und die Zusammenarbeit im Trainerteam des FC Chelsea Women hätten demnach geholfen, diesen Schritt zu wagen: "Im Nachhinein und mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen sagen wir uns, dass es von Anfang an klar hätte sein sollen", erklärte sie weiter.

Auch wenn sie inzwischen vier gemeinsame Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren haben, fiel es ihnen dennoch schwer, offen darüber zu sprechen.