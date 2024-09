Sie wird zum zweiten Mal Mama! Zweimalige Weltmeisterin beendet ihre Karriere

Chicago (USA) - Am Sonntag ist Schluss! Eine zweimalige Fußball -Weltmeisterin kündigt emotional ihr Karriereende an - sie ist zum zweiten Mal schwanger.

Küsschen gen Himmel: Alex Morgan (35) hat einen Platz in den Geschichtsbüchern des weltweiten Frauenfußballs sicher. © Richard Sellers/PA Wire/dpa

Die Partie ihres Teams der San Diego Wave gegen North Carolina Courage wird ihre letzte sein! Alex Morgan (35) wird am Wochenende zum letzten Mal ein Trikot als Profifußballerin überstreifen.

Dann endet eine Ära endet aus gutem Grund - Morgan erwartet zum zweiten Mal ein Kind, möchte künftig ganz Mama sein!

Zugleich verliert der US-Fußball eine prägende Spielerin der letzten Dekade. Morgan, die mit Lyon 2017 Champions League-Siegerin wurde und die meisten Spiele für Orlando Pride bestritt, war weit über Amerika hinaus für viele Frauen und Mädchen ein Vorbild.

In einem langen Statement des US-amerikanischen Fußballverbandes lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf.

"Ich bin in diesem Team aufgewachsen, es war so viel mehr als nur Fußball. Es waren die Freundschaften, der unerschütterliche Respekt und die Unterstützung untereinander, der unermüdliche Einsatz für weltweite Investitionen in den Frauensport und die entscheidenden Momente des Erfolgs auf und neben dem Platz. Ich fühle mich so unglaublich geehrt, dass ich das Wappen mehr als 15 Jahre lang tragen durfte."