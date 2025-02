Skandal in Spanien: Barça-Star greift Gegnerin in den Schritt

Barça-Star Mapi León (29) befindet sich im Zentrum eines Skandals. © Pau BARRENA / AFP

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die beiden Fußballerinnen vor einem ruhenden Ball aneinandergeraten. Mitten in das "übliche" Gerangel hinein bleibt León kurz stehen, schaut Caracas an und fasst ihr dann zwischen die Beine!

Dabei sagt die ehemalige spanische Nationalspielerin etwas zu ihrer Kontrahentin, das in einigen Medienberichten als "Hast du einen Schwanz?" interpretiert wird.

Eine Szene, die mächtig Wirbel nach sich zieht!

So verurteilte Espanyol Barcelona den Vorfall scharf, nannte ihn "völlig inakzeptabel" und stellte sich klar hinter seine Spielerin. Caracas sei in diesem Moment nicht in der Lage gewesen, zu reagieren. Als sie realisiert habe, was gerade geschehen sei, habe sie sich dann dazu entschieden, nicht aggressiv zu reagieren, um ihrem Team nicht mit einer Karte zu schaden.

"Wir glauben fest an Respekt und Sportsgeist als grundlegende Werte des Fußballs und hoffen, dass diese Art von Situationen mit der gebührenden Ernsthaftigkeit behandelt werden", schrieb Espanyol deshalb. "Darüber hinaus haben wir unserer Spielerin die juristischen Dienste des Vereins zur Verfügung gestellt, falls sie rechtliche Schritte einleiten möchte."