Trotz Oberdorf-Schock: DFB-Fußballerinnen lösen in Polen EM-Ticket

Gdynia - Der 3:1-Sieg in Polen beschert dem DFB-Team trotz zunächst schwacher Leistung die EM-Qualifikation. Mittelfeld-Star Lena Oberdorf muss in ihrem 50. Länderspiel vorzeitig vom Platz.

Lena Oberdorf (22) verletzte sich im EM-Quali-Spiel in Polen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Trotz eines Schockmoments um die vorzeitig ausgewechselte Starspielerin Lena Oberdorf (22) haben die deutschen Fußballerinnen die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz perfekt gemacht.

Dank des mühevollen 3:1 (0:1)-Sieges am Dienstagabend in Polen ist das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch (73) nicht mehr von einem der beiden Spitzenplätze in der Gruppe zu verdrängen.

Ein Doppelpack von Lea Schüller (26, 52. und 69. Minute) brachte die DFB-Elf in die Spur, nachdem zunächst Dominika Grabowska (25, 12.) für die Gastgeberinnen getroffen hatte. Klara Bühl (23, 77.) erzielte den Endstand.

Vier Tage nach dem 4:1-Hinspielerfolg in Rostock setzte Hrubesch gegen das punktlose Schlusslicht auf gleich sechs neue Gesichter in der Startelf. Sogar Stammkapitänin Alexandra Popp (33) blieb im Stadion Miejski w Gdyni draußen, weshalb die Neu-Münchnerin Oberdorf das DFB-Team in ihrem 50. Länderspiel erstmals als Kapitänin aufs Feld führen durfte.

Glück brachte ihr die Regenbogenbinde nicht, nach einer beherzten Grätsche blieb die 22-Jährige in der 37. Minute auf dem Rasen liegen. "Wegen eines schmerzhaften Schlags in die linke Wade", wie der DFB kurz darauf mitteilte, humpelte sie gestützt von zwei Betreuern und unter Tränen vom Platz.