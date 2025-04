Wegen Nazi-Parolen: DFB-Talent spielt ohne Nachnamen auf dem Trikot

Bayern-Spielerin Alara Şehitler (18, l.) hat erstmals für den DFB ohne ihren Nachnamen auf dem Trikot gespielt. © Marijan Murat/dpa

Die Änderung war ihr persönlicher Wunsch und hat einen gesellschaftspolitischen Hintergrund.

Der Nachname der 18-Jährigen hatte vor allem in sozialen Medien immer wieder zu unangebrachten Äußerungen und Parolen mit Bezug zum Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler geführt.

Alara war beim 4:0-Sieg der deutschen Frauen in Schottland in der Nations League in der 76. Minute eingewechselt worden.

Der Deutsche Fußball-Bund und der FC Bayern führen die Mittelfeldspielerin seit diesem Jahr nur noch unter dem Namen Alara.

Bei ihrem Länderspieldebüt im vergangenen November beim 6:0 in der Schweiz hatte sie noch ihren Nachnamen über ihrer Rückennummer stehen. Alaras Mutter ist Deutsche, ihr Vater stammt aus der Türkei. Der Familienname Şehitler bedeutet so viel wie die Märtyrer.