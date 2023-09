Zwei Marken mit "globaler Strahlkraft": RB Leipzig und DHL schließen Partnerschaft

Leipzig - Das Frauenteam von RB Leipzig hat mit der DHL Group einen neuen Partner gefunden. Am Montag wurde die zweijährige Zusammenarbeit auf dem Vorfeld des Leipziger Flughafens offiziell besiegelt.

Das neue Trainingsshirt des Leipziger Frauenteams wurde vorgestellt. © Silvio Bürger

Ab sofort werden die Trainingsshirts der Fußballerinnen sowie die Interview-Backdrops und Werbebanden also mit dem Logo des Paketdienstes versehen sein.

Wie ein DHL-Sprecher am Montag mitteilte, soll diese Partnerschaft aber über ein "reines Sponsoring" hinausgehen: So sei bereits ein gemeinsames CSR-Projekt in Planung, bei dem Werte wie Vielfalt und Toleranz im Fokus stehen. Auch Kampagnen zum Thema Diversität seien geplant.

RB Leipzigs CCO Matthias Reichwald freute sich besonders über die Zusammenarbeit: "Gemeinsam mit der DHL Group möchten wir den Frauenfußball in Leipzig und vor allem auch in unserer Region Mitteldeutschland weiter stärken und etablieren."

Die gemeinsamen Werte und Überzeugungen haben den Verein zu der Kooperation bewegt: "Wir sind offen und tolerant, divers und bunt, innovativ und mutig - wir wollen zeigen: RBL kickt anders!"

Als einziges sächsisches Team spielen die Roten Bullen-Frauen in der 1. Bundesliga. Erst in der vergangenen Saison sind sie aufgestiegen.