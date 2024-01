42 Millionen sind wohl doch nicht alles: Erster Saudi-Star bereut Wechsel!

Dammam (Saudi-Arabien) - Im Sommer 2023 startete Saudi-Arabien eine beispiellose Transferoffensive und lockte zahlreiche Fußballstars mit schwindelerregenden Gehältern in den Ölstaat. Doch Geld scheint doch nicht alles zu sein: Ex-Liverpool-Star Jordan Henderson (33) will offenbar so schnell wie möglich zurück nach England!

Das könne der Fußball nicht ausgleichen: Die miesen Zuschauerzahlen in Saudi-Arabien und die schwachen Leistungen seines Klubs Al-Ettifaq (der letzte Sieg stammt aus Oktober 2023) trügen nur weiter zum Unwohlsein des Profis bei.

Henderson komme neben dem Alltag und Lebensstil nicht mit dem Klima im Nahen Osten zurecht, heißt es in dem Bericht.

Wie die Daily Mail berichtete, habe der Engländer auch nach sechs Monaten noch Schwierigkeiten, sich in dem Königreich einzuleben und wolle unbedingt nach England zurückkehren.

Es war eine der größeren Überraschungen des Transfersommers: Jürgen Klopps (56) Kapitän Henderson, der eigentlich für seine Unterstützung für die LGBTQ-Community bekannt war, wechselte nach Saudi-Arabien , ein Land, in dem Schwulenrechte nicht-existent sind, und erntete dafür massive Kritik.

Jordan Henderson will auch weiterhin für England auflaufen. Gelingt das, wenn er in Saudi-Arabien bleibt? © Robert Michael/dpa

Deshalb strebe er einen schnellstmöglichen Wechsel an - vorzugsweise in die Premier League, der 33-Jährige wolle aber alle Angebote prüfen, die in diesem Monat bei Al-Ettifaq für ihn reinflattern.

Dabei sei es Henderson auch egal, dass er massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsse, um seinen Wunsch zu erfüllen - wie etwa bei Crystal Palace, Newcastle oder Fulham, die alle auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler sein sollen.

Ein weiterer Vorteil eines Rückwechsels in die starke Premier League sei, dass der 81-malige englische Nationalspieler sich so mehr in den Fokus für die EM 2024 spiele.

Zwar hielt "Three Lions"-Trainer Gareth Southgate (53) bisher an Henderson fest und nominierte ihn für die EM-Qualifikationsspiele im Herbst, doch wie lange noch, wenn er selbst in der schwachen Saudi-Liga nicht oben mitspielt?