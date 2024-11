Abbruch nach Fan-Provokation! UEFA-Urteil zu Skandalspiel steht fest

In der Nations League kam es zum Spielabbruch zwischen Rumänien und dem Kosovo, nachdem die Gäste vom Feld gegangen waren. © Alexandru Dobre/AP/dpa

Die vom Deutschen Franco Foda trainierten Kosovaren waren in der Nachspielzeit am Freitagabend in Bukarest beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen.

Das Team fühlte sich laut Berichten von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen "Serbien"-Schlachtrufe angestimmt haben sollen.

Durch die Spielwertung ist nun auch der Aufstieg Rumäniens in die B-Liga perfekt.

Der frühere WM-Teilnehmer lag in der Tabelle drei Punkte vor dem Kosovo.