Zwei Klubs und kein Muster: So heißen die Stadien zur Heim-EM 2024!

Deutschland - Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland rückt langsam aber sicher näher und somit nehmen auch die Pläne der UEFA immer konkretere Formen an. Bei den vorübergehenden Namen der Austragungsorte hat der europäische Verband Kreativität bewiesen.

Der Signal Iduna Park des BVB wird seinen Sponsor-Schriftzug im kommenden Jahr zeitweise verlieren. © Lars Baron/Getty Images Europe/Pool/dpa

Für das Turnier auf internationaler Ebene dürfen die zehn ausgewählten Stadien nämlich nicht mit Sponsoren-Bezeichnungen betitelt werden.

Der Signal Iduna Park in Dortmund oder auch die Red Bull Arena in Leipzig müssen für die Dauer des Wettbewerbs also umbenannt werden, bereits einen Monat vor Beginn der EM wird sich die UEFA zudem um das Entfernen der entsprechenden Werbe-Logos an den Fußballtempeln kümmern.

Ein eindeutiges Muster lässt sich bei den temporären Stadionnamen übrigens nicht erkennen, stattdessen muten die Umbenennungen beinahe schon skurril wahllos an.

Wie der Kicker berichtet, hat der Prozess ganze zwölf Monate gedauert. Der ursprüngliche Plan sah offenbar vor, die traditionellen Bezeichnungen zu verwenden, allerdings sollen manche Klubs befürchtet haben, dass die eigenen Fans die Rückkehr auf Zeit in den falschen Hals bekommen könnten.

Während die meisten Namen sich - mal auf Englisch, mal auf Deutsch - aus den Städten ableiten, gibt es vier Ausnahmen.