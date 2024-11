Daten-Super-GAU droht! Fußball-Erstligist von Hackern angegriffen

Hacker haben es auf den italienischen Top-Klub FC Bologna 1909 abgesehen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der derzeitige Tabellen-Achte am heutigen Freitag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, seien Hacker in das IT-System eingedrungen und hätten die internen Sicherheitssysteme angegriffen.

"Bei dieser kriminellen Aktion kam es zum Diebstahl veröffentlichungsfähiger Unternehmensdaten", erklärte der Serie-A-Klub in dem Statement, das auf der offiziellen Website veröffentlicht wurde.

Laut der landesweiten Tageszeitung La Gazzetta dello Sport sollen mit der Hilfe einer Ransomware, einer Art Schadprogramm, rund 200 Gigabyte (GB) vertraulicher Daten gestohlen worden sein.

Demnach würden sich nun Sponsorenverträge, Geschäftspläne sowie vertrauliche Informationen zu Spielern, Mitarbeitern und Fans im Besitz der bislang noch unbekannten Kriminellen befinden. Zudem soll auch ein Scan des Reisepasses von Chefcoach Vincenzo Italiano (46) unerlaubt beschafft worden sein.