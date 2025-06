Deutscher Sportjournalist bei Klub-WM brutal überfallen

Miami (USA) - Der deutsche Sportjournalist Pit Gottschalk (56) ist am Rande der Klub-WM in den USA Opfer eines brutalen Überfalls geworden.

Alles in Kürze

Sportjournalist Pit Gottschalk (56), ehemaliger Chefredakteur von Sport1, ist bei der Klub-WM niedergeschlagen worden. © Heiner Köpcke/Sport1/dpa

Wie er in seiner Kolumne beim Focus berichtete, war der frühere Chefredakteur der SportBild am Freitagabend auf dem Weg zu seinem Hotel in Miami Beach, als er von einem Obdachlosen erst bedrängt und dann angegriffen wurde.

Er sei mit der Faust ins Gesicht und in den Rücken geschlagen worden, schrieb Gottschalk, der nach der Attacke mit einem "Veilchen, Jochbein-Prellung, Nieren-Schmerzen und dem beklemmenden Gefühl, dass man nirgendwo sicher ist" zurückblieb.

Auf einem Foto, das die Bild veröffentlichte, ist das tiefblau unterlaufene Auge des 56-Jährigen zu sehen, der dennoch weiterhin von der Klub-WM berichtete und seine Verletzungen beim Achtelfinale der Bayern gegen Flamengo hinter einer Sonnenbrille versteckte.

Laut dem lokalen TV-Sender 7News ist der 54-jährige Täter längst polizeibekannt, sein Strafregister umfasst unter anderem Sexualstraftaten und Gewaltdelikte. Dennoch blieb er nach einem versuchten Raubüberfall auf eine 80-Jährige im Februar auf freiem Fuß - bis er am Freitag Gottschalk niederschlug.