Drama bei Nations-League-Spiel: Ex-Bundesliga-Star zusammengebrochen!

Amsterdam - Beim Nations-League-Spiel zwischen der Niederlande und Ungarn hat es in der Anfangsphase einen medizinischen Notfall gegeben. Nach wenigen Minuten sackte Ungarns Co-Trainer Adam Szalai (36) an der Seitenlinie zusammen! Das Fußballspiel in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams.