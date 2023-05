Drama im Tabellenkeller der Premier League: Ex-Meister Leicester City muss runter!

Leicester (Großbritannien) - Drama um den englischen Ex-Meister Leicester City! Innerhalb kürzester Zeit bricht der Klub völlig ein - und muss nun runter in die zweitklassige Championship.

Fassungslosigkeit und Enttäuschung bei den Spielern von Leicester City: Nur ein Jahr nach Erreichen des Conference-League-Halbfinales steigt der Verein aus der Premier League ab. © IMAGO/Offside Sports Photography/Daniel Chesterton

Dabei war Leicester noch 2016 im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Premier League zum englischen Sensationsmeister geworden. In den Jahren danach lieferte das Team solide Leistungen ab, erreichte fast immer einen einstelligen Tabellenplatz und zweimal das internationale Geschäft.

Noch im vergangenen Jahr spielte Leicester in der Europa League und erreichte nach dem Aus in der Gruppenphase das Halbfinale in der Conference League, außerdem gewann der Klub vor zwei Jahren erstmals den FA Cup.

Doch in dieser Saison lief beim Ex-Meister überhaupt nichts zusammen, lediglich neun Siege gelangen den Foxes in 38 Saisonspielen. Das lag unter anderem am Sparkurs der Besitzerfamilie, deren Unternehmen von der Tourismusbranche abhängig ist und daher von der Corona-Pandemie hart getroffen wurde.

Somit konnten keine Star-Transfers getätigt werden, Leistungsträger wie Torwart Kasper Schmeichel (36) mussten verkauft werden, um die Gehaltskosten zu senken. Aber mit diesem Saisonverlauf hätte im Verein wohl dennoch niemand gerechnet!