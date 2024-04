Mit Brustschmerzen in die Klinik: Sorge um früheren Weltklasse-Stürmer!

Laut der argentinischen Tageszeitung La Nación litt der 76-fache Nationalspieler der "Albiceleste" hingegen unter "starken Brustschmerzen", der Besuch in der Klinik sei keinesfalls nur bloße Routine gewesen. Selbst hat sich der 40-Jährige bislang nicht geäußert.

Demzufolge soll er bereits am heutigen Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Die Untersuchungen in der Klinik im Vorort der Hauptstadt Buenos Aires seien "zufriedenstellend" verlaufen, der Ex-Profi habe die Nacht auf Mittwoch allerdings dort verbracht.

"Unser Trainer Carlos Tevez wurde mit Schmerzen in der Brust ins 'La Trinidad'-Krankenhaus in San Isidro eingeliefert", schrieb CA Independiente in den sozialen Netzwerken.

Carlos Tevez (r.) ist einer von lediglich 14 Fußballern, die sowohl für Man City als auch für Man United gespielt haben. (Archivfoto) © PAUL ELLIS / AFP

Tevez begann seine Spielerkarriere in der Jugend der Boca Juniors und machte sich daraufhin in Brasilien bei Corinthians einen Namen, ehe er im Sommer 2006 in die englische Premier League zu West Ham United wechselte.

Auf der Insel avancierte der in Anlehnung an sein Herkunftsviertel in Buenos Aires "Apache" genannte Offensivmann schnell zum Publikumsliebling und verdiente sich rasch einen Transfer zum Rekordmeister Manchester United.

Mit den "Red Devils" gewann er zwei Meistertitel, die Klub-WM, den Ligapokal und sogar die Champions League. Allzu gut sind die meisten Fans trotzdem nicht auf ihn zu sprechen, denn anschließend verabschiedete er sich zum Stadtrivalen Man City.

Im Dress der "Skyblues" feierte er 2012 die erste Meisterschaft nach über 40 Jahren und steuerte insgesamt 73 Tore und 35 Assists in 148 Partien bei.

Später verschlug es den kaum zu bändigenden Dribbelkönig mit der nötigen Prise Instinkt noch zu Juventus Turin und nach China, seine Schuhe hängte er aber in der Heimat bei Boca an den Nagel.

Nach seiner ersten Trainerstation bei Rosario Central heuerte Tevez im August 2023 bei Independiente an.