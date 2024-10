Eklat in England: Ausgewechselter Spieler stürmt aufs Feld und ohrfeigt Gegner!

London (England) - Wilde Szenen in der englischen Premier League! Kurz vor Ende der regulären Spielzeit zwischen dem FC Chelsea und Nottingham Forest kam es zur Rudelbildung. Mit von der Partie war auch der bereits ausgewechselte Nicolas Jackson (23) - der seinem Gegner ins Gesicht schlug!

Nicolas Jackson (23) sorgte nach seiner Auswechslung beim Spiel gegen Nottingham Forest für Ärger. © BENJAMIN CREMEL / AFP

Was war passiert? In der 88. Minute schubste Nottinghams Neco Williams (23) Deutschland-Schreck Marc Cucurella (26) in Chelsea-Trainer Enzo Maresca (44) hinein.

Sofort preschten zahlreiche Spieler los und stürzten sich auf den Rechtsverteidiger, andere stellt^en sich verteidigend vor Williams.

Doch nicht nur die Spieler auf dem Platz gerieten in das hitzige Gefecht - auch Chelseas Nicolas Jackson, der wenige Minuten zuvor bereits ausgewechselt worden war, mischte mit!

Der 23-Jährige stürmte in seine dicke Jacke eingepackt ebenfalls auf den Platz und die Spielertraube zu, schob sich mitten hinein und verpasste Nottinghams Morato (23) erst einmal eine Ohrfeige!

Daraufhin wurde er von mehreren Offiziellen seines Teams, die ebenfalls auf den Platz gerannt waren, unsanft zurückgezogen, während um ihn herum weiter die Fetzen flogen und böse Worte ausgetauscht wurden.