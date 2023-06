Elton John feiert mit Pep Guardiolas Manchester City: "Can You Feel The Love Tonight"

Manchester - Eigentlich ist Elton John (76) nicht dafür bekannt, ein Anhänger von Manchester City zu sein. Doch das dürfte sich nun ändern, nach dem der Musiker am Flughafen auf die Startruppe traf - unmittelbar, nachdem sie gerade in London gegen den Stadtrivalen Manchester United den englischen Pokal gewinnen konnten.

Doch da kamen dem 76-Jährigen die Jungs von ManCity dazwischen. Die fingen an den Briten zu besingen und nahmen ihre Smartphones in die Hand, um diesen besonderen Moment festzuhalten.

Elton John gab zuvor eine Show in der AO Arena in Manchester und war gerade dabei abzufliegen.

Das Team um den Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, welches am 10. Juni im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand das Triple klarmachen kann, landete gerade siegestrunken in der Heimat, da wartete völlig überraschend ein Weltstar einer ganz anderen Branche auf sie.

Die meisten Spieler des englischen Meisters sind keine 30 Jahre alt. Klar kennt jeder Elton John, aber die jungen Fußballprofis haben sicher andere musikalische Idole.

Ganz anders sieht es bei den Betreuern der Stars aus, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Sportpsychologen oder dem Zeugwart, die freilich älter und viel mehr mit der Musik vom "Rocket Man" verwurzelt sind.

Kein Wunder also, dass sie den Komponisten und Sänger des König-der-Löwen-Hits "Can You Feel The Love Tonight" frenetisch besangen!