Fußball-Profi trauert um Sohn (†1) - Klub bricht Trainingslager ab

Alles in Kürze

Demnach sei der 14 Monate alte Elliot Charles einige Tage zuvor mit einer mutmaßlichen Virusinfektion in ein Krankenhaus in Belgien, wo die Familie des defensiven Mittelfeldspielers lebt, eingeliefert worden.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, habe das Team seit zehn Tagen im Trainingslager in Roccaraso geweilt, als der ehemalige Junioren-Nationalspieler beim Mittagessen am Sonntag die furchtbare Nachricht erhalten habe.

Man bitte alle Fans, den Belgier und seine Angehörigen in dieser Zeit gedanklich zu unterstützen.

Der gesamte Verein stehe Verreth und seiner Familie "in einem der schlimmsten Momente bei, die Eltern und Menschen erleben können: dem plötzlichen Tod eines Kindes".

Der Präsident des Klubs habe Verreth daraufhin umgehend zum Flughafen gebracht, um schnellstmöglich zu seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter zu gelangen, das Team sah sich aber offenbar nicht in der Lage, das Trainingslager fortzusetzen.

Eigentlich hätte der SSC noch zwei weitere Tage in Roccaraso verbracht und am Dienstag ein Testspiel gegen Cavese 1919 bestritten, angesichts der Umstände fällt dieses aber nun aus. Das Team reiste am Sonntag vorzeitig zurück nach Bari.

Verreth war erst am 16. Juli zu dem Serie-B-Klub gewechselt, nachdem seinem letzten Verein Brescia Calcio die Profilizenz entzogen worden und sein Vertrag somit ungültig geworden war, und sofort mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager gereist.