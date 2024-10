England-Wechsel offiziell! Three Lions huldigen Thomas Tuchel als "einen der besten Trainer der Welt"

Burton-on-Trent (Großbritannien) - Ein neuer Job ist gefunden - auf der Insel, für das Mutterland des Fußballs ! Thomas Tuchel (51) wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Das bestätigte der englische Fußballverband (FA) am Mittwoch-Vormittag.

Wird künftig für die englische Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen: Thomas Tuchel (51) © Tom Weller/dpa

Was lange spekuliert wurde, ist jetzt offiziell: "Wir sind begeistert, dass wir Thomas Tuchel, einen der besten Trainer der Welt, und Anthony Barry, einen der besten englischen Trainer, zu seiner Unterstützung gewinnen konnten", verkündete FA-Geschäftsführer Mark Bullingham (49) feierlich.



Der frühere Chefcoach des FC Bayern München tritt damit die Nachfolge von Gareth Southgate (54) an, der nach dem diesjährigen EM-Finale gegen Spanien zurückgetreten war.

Für die Three Lions ist der 51-Jährige der erste in Deutschland geborene Chefcoach - und reiht sich neben des im August dieses Jahres verstorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson (†76) und Italiens Fabio Capello (78) in die Auflistung ausländischer Nationaltrainer.



Seine Arbeit wird Tuchel allerdings erst ab dem neuen Jahr aufnehmen, bis dahin wird weiterhin Interims-Cheftrainer Lee Carsley das Team in der letzten Länderspielphase Mitte November betreuen.