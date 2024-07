EM 2024: Spanien ist Europameister! Deutschland-Bezwinger feiert späte Fiesta im Finale

Fortsetzung des Artikels laden

14. Juli, 14.44 Uhr: Große Tränen bei Spanien-Routinier Jesús Navas

Für Spaniens Rechtsverteidiger Jesús Navas (38) wird das heutige Endspiel ein ganz Besonders: Der Routinier hat das Ende seiner Laufbahn für die Furia Roja nach fast 15 Jahren angekündigt. Aus dem Grund weinte Navas bitterlich nach dem geschafften Halbfinale-Einzug. Zwar hat der langjährige Kapitän des FC Sevilla "nur" 56 Länderspiele bestritten, jenes Halbfinale gegen Frankreich war aber mit das Wichtigste. Navas vertrat den gesperrten Daniel Carvajal (32) und dürfte gemäß Hackordnung im Finale zunächst oder dauerhaft klaglos draußen sitzen. Ganz im Stile eines Teamplayers.

Mit einer kämpferischen Glanzleistung im Halbfinale hatte Routinier Jesús Navas (38) seinen Anteil am spanischen Finaleinzug. © JAVIER SORIANO / AFP

14. Juli, 14.18 Uhr: Gareth Southgate hat keine guten Erinnerungen an Schicksalsspiele als Aktiver

Eine lustige Anekdote gab es auf der Pressekonferenz der Engländern am gestrigen Samstag. Geladen waren Nationaltrainer Gareth Southgate (53) und Kapitän Harry Kane (30). Doch der foppte seinen Chef beim Verweis auf die EM 1996. Deutschland holte den EM-Titel in England. Auf die Frage, ob Southgate "an Schicksal glaube" mischte sich Kane ein: "Du kannst die Frage beantworten. Du warst 1996 dabei", scherzte Englands Spielführer. Sein Trainer entgegnete: "Ich war dabei, sehr dabei." Southgate verschoss im-Halbfinale den entscheidenden Elfmeter gegen Deutschlands Torwart-Ikone Andreas Köpke. Danach traf Andreas Möller, Deutschland stand im Finale, England war bei seinem Heimturnier ausgeschieden. "Wahrscheinlich war ich einer der beliebtesten Engländer in Berlin", blickte Southgate zurück. "Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, aber das Wichtigste liegt in unseren Händen und in unserer Leistung. Ich glaube nicht an Märchen, aber ich glaube an Träume."

Im Berliner Olympiastadion werden heute Abend England um Trainer Gareth Southgate und Kapitän Harry Kane um den EM-Titel kämpfen © Uefa Handout/PA

14. Juli, 10.29 Uhr: Fußball-Ikone erwartet Titelgewinn seiner Engländer

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker geht fest davon aus, dass das Warten der Three Lions auf einen großen Titel demnächst beendet ist. "Wenn es nicht am Sonntag ist, dann vielleicht in zwei, vier oder sechs Jahren. Es wird passieren, weil das englische Team immer besser wird. Und wenn du immer wieder an diese Tür klopfst, öffnet sie sich irgendwann", schrieb der 63-Jährige in seiner BBC-Kolumne vor dem Finale in Berlin.

"Aber ich möchte nicht mehr warten. Ich hoffe, es passiert am Sonntag", fügte Lineker an. "Es wird natürlich hart werden. England spielt gegen eine sehr gute spanische Mannschaft mit ein paar echten Superstars und einem aufstrebenden Phänomen", sagte Lineker über die Mannschaft um den 17 Jahre jungen Lamine Yamal. Der ehemalige Nationalspieler geht davon aus, dass das Nationalteam von Gareth Southgate aus dem im Elfmeterschießen verlorenen EM-Finale 2021 gegen Italien lernen wird. "Seither sage ich, dass diese Mannschaft etwas gewinnen wird. Daran glaube ich immer noch."

Gary Lineker (63) schoss einst 48 Länderspieltore für England und arbeitet heute als Fußball-TV-Experte. © Christian Charisius/dpa

14. Juli, 8.47 Uhr: So viel Geld winkt Spanien im Falle des EM-Triumphs!

Die vom spanischen Fußballverband RFEF ausgelobte Summe, die Spieler wie auch weitere Teammitglieder der spanischen Nationalmannschaft im Falle des Titelgewinns erhalten, dürfte vor dem Finale der EM gegen England am Sonntag (21.00 Uhr, ARD und MagentaTV) ein zusätzlicher Anreiz sein. Insgesamt 11,3 Millionen Euro will die RFEF bei einem Triumph ausschütten. Die Mannschaft hatte sich mit dem Verband darauf geeinigt, dass bei einem Finalsieg rund 40 Prozent der Gesamteinnahmen an das Team fließen. Schafft Spanien gegen England den insgesamt vierten EM-Erfolg, würde der Verband durch das Kontinentalturnier 28,25 Millionen Euro einnehmen. Der Anteil von 11,3 Millionen Euro soll dann unter Spielern und Team-Betreuern aufgeteilt werden. Bei einer Niederlage würde der entsprechende Gesamtbetrag auf 7,58 Millionen Euro sinken.

Kollektiver Jubel bei Spanien nach dem Einzug in Finale. Bei einem heutigen Sieg wird jeder Mitarbeiter kräftig belohnt! © Hassan Ammar/AP/dpa

13. Juli, 17.49 Uhr: Prinz William schwört England aufs EM-Finale ein

Prinz William (42) hat die englische Nationalmannschaft auf das EM-Finale gegen Spanien eingeschworen. "Wir sind so stolz auf Euch alle. Nur noch einmal ins Zeug legen, um den Job zu erledigen. Geht da raus und zeigt der Welt, was in Euch steckt. Wir glauben daran", schrieb der Thronfolger und Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA vor dem Endspiel am Sonntag (21 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin bei X. Der älteste Sohn von König Charles III. (75) wird die Partie live im Berliner Olympiastadion verfolgen, wenn die Three Lions nach ihrem ersten internationalen Titel seit 58 Jahren greifen. 1966 war England im Finale gegen Deutschland Weltmeister geworden.

13. Juli, 14.30 Uhr: Marc Cucurella geht auf deutsche Fans los

Spaniens EM-Star Marc Cucurella (25) hat für die Pfiffe deutscher Fans gegen ihn wenig Verständnis. "Eigentlich war mir das egal. Aber gleichzeitig fühlte es sich auch ein wenig traurig an, dass einige Leute zu diesem Spiel kamen, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen", sagte der Linksverteidiger des FC Chelsea in einem Interview von The Athletic. "Einige Leute haben damit Tickets verschwendet, die auch an Fans hätten gehen können, die das Spiel wirklich genossen hätten." Der 25 Jahre alte Abwehrspieler mit der markanten Lockenfrisur wurde am Dienstagabend während des EM-Halbfinals zwischen Spanien und Frankreich (2:1) bei jedem Ballkontakt in München von deutschen Zuschauern ausgepfiffen. Hintergrund ist sein nicht geahndetes Handspiel in der Verlängerung des Viertelfinal-Spiels gegen Deutschland, in dem die DFB-Elf aus dem Turnier flog.

Marc Cucurella (25) steht mit der spanischen Nationalmannschaft im Endspiel der EM. © Tom Weller/dpa

13. Juli, 12.05 Uhr: UEFA verkündet kurz vor Finale Regeländerung beim Torschützenkönig

Der Rekord gilt seit der Fußball-Europameisterschaft 2012: Damals teilten sich gleich sechs Spieler mit je drei Treffern den Titel des EM-Torschützenkönigs. Das gleiche Phänomen kann sich nun bei dieser EM, die mit dem Endspiel zwischen Spanien und England am Sonntag in Berlin endet, wiederholen. Cody Gakpo (25, Niederlande), Harry Kane (30, England), Georges Mikautadze (23, Georgien), Jamal Musiala (21, Deutschland), Dani Olmo (26, Spanien) und Ivan Schranz (30, Slowakei): Diese sechs Profis liegen im Rennen um den "Golden Boot", die Auszeichnung für den besten EM-Torschützen, aktuell vorn. Die UEFA bestätigte auf Nachfrage: Die Anzahl der erzielten Tore ist das einzige Kriterium, das zählt. Somit kam es offenbar zu einer Regeländerung. Bei den vergangenen Turnieren galt nämlich, dass der Knipser gewinnt, der zusätzlich zu den Toren die meisten Assists verzeichnen konnte. Herrschte auch da Gleichstand, wurden sogar noch die Einsatzminuten herangezogen und die benötigte Zeit pro Scorer verglichen.

Diese Regel kommt Harry Kane (30) entgegen: Vor dem Finale liegt der England-Knipser mit Dani Olmo (26) in Sachen Toren gleichauf, doch der Spanien-Star hat zwei Vorlagen mehr auf dem Konto. © Friso Gentsch/dpa

13. Juli, 9.38 Uhr: Spaniens Mega-Talent Lamine Yamal feiert Geburtstag

Alle reden über ihn, an diesem Samstag erst recht. Spaniens Mega-Talent Lamine Yamal feiert einen Tag vor dem EM-Finale seinen 17. Geburtstag. Am nachträglichen großen Geschenk kann er selbst mitwirken. Vorher gibt es für Yamal aber "wahrscheinlich" erstmal einen Geburtstags-Kuchen und ein Ständchen, kündigte Auswahlkollege Dani Olmo (26) an. Am Sonntag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) tritt der bereits jüngste Torschütze in der EM-Historie mit der spanischen Fußball-Nationalmannschaft dann gegen England im EM-Finale in Berlin an.

Lamine Yamal feiert schon einen Tag vor dem EM-Finale, denn der Teenager hat Geburtstag. © Peter Kneffel/dpa

Als wäre das Aus im Halbfinale nicht schon hart genug, prasselt gerade von allen Seiten Kritik auf Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé (25) ein. Christophe Dugarry (52), selbst Welt- und Europameister mit der Équipe Tricolore, ist dabei besonders gnadenlos: Für ihn ist Mbappé alleine für das französische Scheitern verantwortlich! "Du warst gleich Null", wetterte der ehemalige Stürmer beim französischen Fernsehsender M6 gegen den 25-Jährigen und schob hinterher: "Er hat versagt und gibt das auch selbst zu. Er ist der Einzige, der dafür verantwortlich ist." Mbappé hatte im gesamten Turnier kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielt, lediglich ein Elfmetertreffer gegen Polen steht für den Stürmer, der fast die gesamte EM mit Maske spielen musste, zu Buche. "Er hat sein Image zweifellos beschädigt. Und seine Effektivität und sein Talent. Viele Menschen waren von seinen Leistungen und seinem Verhalten als Kapitän enttäuscht", sagte Dugarry. Zuvor hatten unter anderem Dugarrys Weltmeister-Kollege Emmanuel Petit (53) und der frühere Nationaltrainer Raymond Domenech (72) kein gutes Haar an Mbappé gelassen, Petit sprach gar davon, dass dessen Leistungen eines Kapitäns unwürdig gewesen seien.

Auf Kylian Mbappé (25) prasselt gerade viel Kritik ein. © Sven Hoppe/dpa

12. Juni, 16.22 Uhr: Dani Olmo ist Torjägerkanone "egal"

Die mögliche Auszeichnung als EM-Torschützenkönig interessiert Spaniens Dani Olmo (26) nur nebenbei. "Es ist mir egal, ob ich das Tor schieße oder Torwart Unai Simón, solange wir das Spiel gewinnen", sagte der bisher dreimal erfolgreiche Profi von RB Leipzig vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag (21 Uhr) in Berlin gegen England. Bemerkenswert ist bei Olmos Treffsicherheit bei dieser EM auch, dass er alle seine Tore in der K.-o.-Runde erzielte. Er war im Achtelfinale gegen Georgien (4:1), im Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 nach Verlängerung) und im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) erfolgreich. Er wäre natürlich happy, wenn er dem Team wieder mit einem Tor helfen könnte, versicherte er, über allem stehe aber der Titel. "Wir denken einzig und allein an das Finale. An 90 Minuten des Ruhms und nach zwölf Jahren wieder die EM zu gewinnen. Wir denken an nichts anderes", betonte Olmo.

Dani Olmo erzielte gegen Frankreich seinen dritten EM-Treffer, womit er zwar an der Spitze der Torjägerliste steht. Den Platz teilt er sich aktuell aber noch mit fünf anderen Spielern. © FRANCK FIFE / AFP

12. Juni, 12.28 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das EM-Finale

Zum Endspiel der Europameisterschaft zwischen Spanien und England kommt am Sonntag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) ins Berliner Olympiastadion. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner (57) in Berlin an. Scholz hatte bereits die Spiele der deutschen Mannschaft gegen Dänemark und Spanien besucht. Das Turnierfazit des Kanzlers fällt durchweg positiv aus. "Die EM hat gezeigt, dass der Sport Menschen zusammenbringen kann", erläuterte Büchner. "Wir sind den Fans aus ganz Europa dankbar, dass sie auf unseren Straßen gefeiert, gesungen, zu Saxofon-Klängen getanzt, mal links und mal rechts gehüpft oder von Schottland bis zu uns zu Fuß gewandert sind."

Olaf Scholz wird am Sonntag beim EM-Finale im Stadion mitfiebern. © Christian Charisius/dpa

12. Juni, 11.20 Uhr: Schwerkranker Sven-Göran Eriksson fleht Gareth Southgate an

Der todkranke Trainer Sven-Göran Eriksson (76) hat vor dem EM-Finale emotionale Worte an Englands Chefcoach Gareth Southgate (53) gerichtet. Ein im Telegraph veröffentlichter Brief mit dem Titel "Lieber Gareth, tu es für mich, Bobby Robson und England" soll die Three Lions vor dem Endspiel am Sonntag (21 Uhr) in Berlin gegen Spanien zusätzlich anstacheln. "Der Job als englischer Trainer bringt einen enormen Druck mit sich. Man hört so viel über 1966 und das Team von Sir Alf Ramsey. Sie wissen, wie groß die Erwartungen an Sie sind, all diese Jahre voller Schmerzen zu beenden. Ich habe es gefühlt. Sir Bobby Robson spürte es. Jeder der 13 Manager seit Sir Alf wird es gespürt haben", schrieb Eriksson, der unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und die Diagnose Anfang dieses Jahres veröffentlicht hat. "Keiner von uns hat es geschafft, aber niemand war näher dran als Gareth Southgate."

Ex-England-Coach Sven-Göran Eriksson (76) hofft darauf, dass die "Three Lions" endlich den Titel-Bann brechen. © Jon Super/AP/dpa

12. Juli, 10.10 Uhr: Viele Reisende, etliche Verspätungen! Deutsche Bahn zieht EM-Fazit

Zwölf Millionen Fernreisende, 260.000 Fan-Tickets - doch Probleme mit der Pünktlichkeit: Die Deutsche Bahn hat ein durchmischtes EM-Fazit gezogen. Zwar habe es "noch nie so viel Bahn bei einem internationalen Fußball-Turnier" gegeben wie diesmal, etliche Verspätungen trüben aber das Gesamtbild. Für Schlagzeilen sorgte die Anreise der niederländischen Nationalmannschaft zum Halbfinale nach Dortmund, die wegen Bahnproblemen kurzerhand von der Schiene in die Luft verlegt wurde. Laut Bahn-Pressemitteilung von Freitagmorgen sei "das Maximum aus dem Bahnsystem herausgeholt" worden. "Die Möglichkeiten wurden jedoch durch eine veraltete und überlastete Infrastruktur beschränkt." Zudem war der Zugverkehr vor allem auf der Nord-Süd-Route einige Wochen lang durch Hochwasserschäden beeinträchtigt. Mehrere Hundert ICE-Züge pro Tag mussten umgeleitet werden, die Reisezeit verlängerte sich dadurch um 30 bis 60 Minuten.

Die Deutsche Bahn schrieb während des Heim-Turniers nicht nur positive Schlagzeilen. © ODD ANDERSEN / AFP

12. Juli, 9.46 Uhr: Deutliche Mehrheit tippt im EM-Finale auf Spanien

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen rechnet im EM-Finale fest mit einem Sieg Spaniens. Vor dem Endspiel am Sonntag (21 Uhr) setzen 65 Prozent der Befragten auf Deutschlands Viertelfinal-Bezwinger, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Auf England tippen lediglich 16 Prozent. Keine Angabe machten 19 Prozent der Befragten.