Er schaffte es nicht in die Kabine: Nationalspieler bricht in Halbzeit zusammen

Warschau (Polen) - Große Sorge in Polen! Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien spielte sich in der Halbzeitpause ein Drama ab.

Karol Świderski (26), Spieler von Charlotte FC in den USA , fühlte sich plötzlich sehr schlecht, taumelte durch die Katakomben und schaffte es nicht mal in die Kabine.

Doch in der Halbzeit hatte das Team um Trainer Michal Probierz (51) plötzlich ganz andere Sorgen!

Die Polen mussten gegen die Tschechen gewinnen, wenn sie sich direkt für die EM in Deutschland qualifizieren wollen.

In Warschau führte die polnische Mannschaft nach 45 Minuten, nachdem Jakub Piotrowski (26) das wichtige 1:0 erzielte.

Barca-Star Robert Lewandowski (35, r.) konnte sein Land nicht zur EM ballern. © JANEK SKARZYNSKI / AFP

Dem polnischen Fakt zufolge wurden im Krankenhaus zahlreiche Tests gemacht. "Bisher wurde nichts Schlimmes festgestellt, und ich hoffe, dass das auch so bleibt", berichtete Kuba Seweryn von Sport.pl.

Der Sturmpartner von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (35) verließ noch in der Nacht das Krankenhaus und übernachtete im Teamhotel.

Das Spiel ging derweil 1:1 aus.

Tomas Soucek (28) traf für das Nachbarland Polens zum 1:1. Damit kann sich Polen nur noch über die Teilnahme an den Play-offs für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren, während die Tschechen zusammen mit Albanien in Gruppe E den direkten Weg gesichert haben.

In der Nations League ist Polen in ihrer Gruppe nur Dritter - hinter den Niederlanden und Belgien. Nur der Erste ist für die Play-offs berechtigt.

Wenn sich die in der Nations League führenden Niederlande jedoch direkt für die EM qualifizieren, bekommt Polen den Platz für die Play-offs, weil das zweitplatzierte Belgien auch schon das EM-Ticket gelöst hat.